Si illumina una nuova vetrina, apre una boutique dedicata agli intolleranti al glutine e celiaci

“Buoni Senza Glutine”. Si chiama così l'attività che verrà inaugurata giovedì 20 aprile, alle ore 16, a Bellaria, in via Ravenna, 151/EFG (Centro Polifunzionale “Il Planetario”). Un'idea di Marco Dellamotta, imprenditore locale, titolare della società “Md Italia” srl, che si occupa di edilizia, business center e sala giochi per famiglie e che adesso ha deciso di intraprendere una nuova avventura, provando a rispondere concretamente a quelle che sono le esigenze alimentari di chi soffre di celiachia ed è intollerante al glutine.

“Abbiamo deciso di scommettere su questo settore perché riteniamo che sia in forte crescita - spiega Dellamotta -. Il nostro obiettivo è quello di cercare di modificare il pensiero che ha la stragrande maggioranza delle persone sulla celiachia, le intolleranze e i prodotti senza glutine in generale. La nostra attività si può classificare come un negozio altamente specializzato che vende prodotti sia freschi sia confezionati: pasta, pane, merendine, prodotti da pasticceria, pizze surgelate, base pizza e tanto altro".

"Siamo convinti che senza glutine non vuol dire, per forza di cose, poco appetitoso - sottolinea il titolare -. Secondo noi, i cibi senza glutine possono essere un'alternativa buona, gustosa e, soprattutto, sana. Abbiamo provato ad assaggiare diversi prodotti come, ad esempio, i nostri bignè o la base per pizza senza glutine e non abbiamo trovato alcuna differenza rispetto a quelli che contengono glutine".

"Abbiamo scelto prodotti di alta qualità, preparati da noi (disponibili a breve) o selezionati tra le migliori marche in commercio, proprio per dare la possibilità ai nostri clienti di avere un'ampia scelta. Ci teniamo alla salute di tutti i celiaci e intolleranti al glutine, ed è per questo motivo, che formeremo il personale con dei corsi sulla Celiachia, non perché ci siano richiesti dalla legge o dall'Ausl, ma per conoscere e approfondire ancora di più questa patologia che, se trascurata, può portare a conseguenze anche gravi - conclude Dellamotta -.Ci siamo messi in gioco non solo da un punto di vista imprenditoriale ma anche e, soprattutto, per offrire un servizio che speriamo possa aiutare le persone con celiachia e intolleranza al glutine a mangiare con un po' più di gusto”.