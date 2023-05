Apre un nuovo supermercato vicino all'aeroporto. Presenti pescheria, macelleria e gastronomia

Apre domani, 18 maggio 2023, un punto vendita Penny Italia a Riccione, il quattordicesimo in Emilia Romagna.

Lo store, che ha una superficie di vendita di 822 metri quadrati, è situato in via Flaminia 73, lungo la SS16 Adriatica nel tratto a nord di Riccione, verso Rimini, ed è dotato di un parcheggio di 30 posti auto privati. Il nuovo Penny si trova nei pressi dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini e San Marino ed è situato lungo un’importante arteria con un elevato flusso veicolare; presenta un bacino di riferimento di circa 15 mila abitanti, con notevole incremento di presenze durante la stagione turistica estiva.

Qualità, convenienza e regionalità sono le parole chiave dello store. In linea con i nuovi standard di layout, saranno presenti l’angolo bake off, la pescheria affidata a un partner, la macelleria e la gastronomia. Completa l’assortimento il reparto pasticceria. Il format degli store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con un assortimento per il 75% di prodotti italiani, con una particolare attenzione ai regionalismi ed alle produzioni locali. L’apertura del negozio prevede un organico di circa 11 persone.

Penny rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso “Viviamo sostenibile”, garantendo in tutti i suoi nuovi punti vendita le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo.

Il punto vendita di Riccione osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 07,30-21; domenica: 8-20,30.