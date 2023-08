Atmosfera fiabesca e laser show, ultimo appuntamento in notturna per Italia in Miniatura

Per Italia in Miniatura, a Rimini, mercoledì 23 agosto è la terza e ultima data di “Divertente di giorno, magica di notte”. Il parco tematico prolunga l’apertura fino alle 22,30, con attrazioni aperte fino alle 21 e un programma di animazione sontuoso che coinvolge ogni angolo del parco, dai monti al mare, da godere con la tariffa speciale evento a 10 euro, in vendita alle casse del parco dalle 18,30 alle 19,45.

La magia del parco di sera si accenderà al calar del sole: poco a poco si illumineranno tutti i 300 monumenti e l’atmosfera diventerà fiabesca, con i bagliori dorati del tramonto sulle miniature e sui danzatori che le animeranno.

Venezia, già suggestiva di giorno, si ammanterà di magia, con musica d’archi da vivo e performance di bolle di sapone giganti, per mandare in visibilio tutti i bambini, che saranno truccati gratis da piccole “mascherine veneziane” dalle bravissime make up artist in Piazza Italia.

Artisti, ballerini e acrobati saranno i compagni dello straordinario viaggio in Italia di notte, fino al gran finale delle 21:45 con danzatori, cantanti, acrobati sotto il cielo delle Alpi e un trionfo di schermi d’acqua, fontane luminose che emergono dai mari, laser show ed effetti mozzafiato. Il parco chiuderà alle 22.30, sulle note di “Buonanotte all’Italia”.

Chi si trova già nel parco non avrà costi aggiuntivi e potrà godersi la giornata eccezionale restando a Italia in Miniatura fino alle 22,30 e approfittando di una vasta offerta gastronomica: ai tanti punti ristoro, aperti a cena, si aggiungono i colorati food-truck per una pausa gustosa. Per chi desidera accedere solo all’evento, non serve prenotazione: basta acquistare il biglietto speciale di 10 Euro, in vendita alle casse del parco dalle 18.30 alle 19.45, e accedere al parco entro le 20.