Azienda leader nel settore delle tecnologie idriche sceglie il Riminese, nuovo centro polifunzionale

Xylem, leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie idriche, inaugura il nuovo centro Assistenza e Noleggio a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Il nuovo centro polifunzionale, che si sviluppa su 2500 metri quadrati complessivi, impiega 20 persone tra tecnici e manutentori, ingegneri, venditori e auditors, ed è attrezzato per coprire attività di manutenzione di pompe - e in generale di tutti i prodotti commercializzati e venduti da Xylem - e noleggio, supporto tecnico e assistenza in loco, vendita, postvendita e consulenza. Dotato di una ampia gamma di nuove attrezzature all'avanguardia e tecnologie automatizzate, tra cui due carroponti di elevata portata, una cabina di verniciatura, un’area di lavaggio e bonifica pompe, banchi di lavoro intelligenti e moderni equipaggiati con due gru a bandiera, il nuovo centro servizi San Giovanni in Marignano testimonia l’impegno di Xylem a fornire la prossima generazione di servizi di eccellenza, dando supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ai clienti di tutta l’area Adriatica, affiancandosi ai centri polifunzionali già esistenti di Pomezia e di Saonara.

All’apertura ufficiale del centro di San Giovanni in Marignano hanno partecipato, oltre alle maestranze e autorità locali, oltre 80 clienti, i quali hanno potuto entrare direttamente in contatto con gli esperti Xylem ed apprezzare un’area espositiva dedicata alle tecnologie per la gestione e il trattamento delle acque reflue, quali le pompe intelligenti da drenaggio Bibo Alpha a marchio Flygt, la turbosoffiante TurboMAX di Sanitaire, soffiante turbo ad azionamento diretto e ad alta velocità che utilizza la più avanzata tecnologia con cuscinetto ad aria, la pompa da drenaggio Godwin SD150M Dri-Prime, progettata per essere utilizzata nelle applicazioni più gravose dei settori edili, municipali, industriali e di emergenza, oltre che a sistemi di monitoraggio e controllo e sistemi di auditing.

Xylem Xylem (XYL) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie per l'acqua, impegnata a risolvere i problemi critici del mondo legati all'acqua pulita, alle acque reflue e all’intero settore idrico attraverso la tecnologia, l'innovazione e l'esperienza. I 23.000 dipendenti hanno realizzato un fatturato combinato proforma di 8,1 miliardi di dollari nel 2023.