Il bel gesto del negozio di bricolage, dona gli arredi esterni per la comunità dei minori in difficoltà

Un’area esterna completamente rinnovata e arredata per Casa Clementini, una comunità residenziale per minori, gestita dalla Fondazione San Giuseppe. La Fondazione si trova in attività sul territorio di Rimini dal 1910 e si occupa di accogliere minori in difficoltà e persone portatrici di svantaggio sociale, supportate e seguite da personale appositamente formato e preparato.

Il progetto, nato dalla community del negozio Leroy Merlin di Rimini, si inserisce nell’iniziativa di volontariato d’impresa Bricolage del Cuore, ideata da Leroy Merlin Italia nel 2014, che coinvolge l’azienda, i suoi 52 negozi, i collaboratori, i clienti, i cittadini, i partner e le comunità locali, tutti uniti dalla condivisione della mission "migliorare la casa migliora la vita" la realizzazione di progetti di ristrutturazione di ambienti interni e aree esterne a beneficio di associazioni e onlus del territorio.

Il negozio di Rimini ha individuato la comunità residenziale Casa Clementini, della Fondazione San Giuseppe, che ha potuto così beneficiare di un progetto di rinnovo dell’area esterna che è stato realizzato attraverso la manutenzione degli arredi da giardino già presenti e la donazione di nuovi, utili a creare una zona relax ed una zona ricreativa per i giovani ospiti, la costruzione di un orto verticale e la potatura di alcune piante da fiore.

Per la prima volta il progetto viene ideato e realizzato operativamente grazie al Comitato del Cuore, un gruppo di lavoro composto da persone animate dal desiderio di mettere la propria voglia di fare a disposizione della comunità locale: collaboratori del negozio, ma anche clienti volontari, architetti, artigiani, influencer locali e realtà del Terzo Settore con cui i singoli negozi operano localmente.

Il Comitato del Cuore, grazie alla collaborazione di tutti i suoi membri, guida la scelta dell’associazione beneficiaria, definisce il progetto, sceglie prodotti e materiali e, sotto la guida degli esperti del negozio, effettua i lavori di ristrutturazione. Il momento clou è stata la giornata finale, organizzata da Leroy Merlin di Rimini il 17 giugno. È infatti proprio in questa occasione che è stato ultimato il progetto, con il contributo di tutte le persone coinvolte.

“È con grandissimo piacere e onore - ha dichiarato Sara Verzelli, Store Leader di Rimini - che abbiamo realizzato questo progetto per la Fondazione San Giuseppe. Come azienda impegnata nel sociale, non potevamo fare a meno di dedicarci al massimo all’abbellimento dell’habitat esterno di Casa Clementini, ascoltando i desideri e i bisogni dei suoi ospiti, per creare un luogo accogliente, un ambiente umano in cui i ragazzi e le ragazze possano stare bene e sentirsi se stessi”.

La prima riunione del Comitato del Cuore di Rimini è avvenuta il 9 maggio con la partecipazione di 10 membri i quali hanno partecipato alla realizzazione del progetto e al completamento dei lavori nella giornata del 17 giugno.

“Grazie alle persone di Leroy Merlin Rimini che hanno esaudito il nostro desiderio e hanno creato per noi un bellissimo giardino, in cui i ragazzi e le ragazze di Casa Clementini potranno giocare, mangiare insieme, esprimere la loro creatività e rilassarsi” ha aggiunto Cristina Berardi, referente Fondazione San Giuseppe.