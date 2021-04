Bellaria Igea Marina ha l’immagine del "Flower Mood": il podio

Jessica Bocca ha vinto con un'opera simbolo dell’uomo e della natura che si fondono in un un'unica energia, come quella della primavera che pervade lo spirito con il desiderio di rinascita

Con la conclusione del contest grafico “Bellaria Igea Marina Flower Mood”, dedicato alla ricerca dell’immagine per la promozione della città, è stata definita la graduatoria dei tre vincitori ad opera della giuria composta dai soci di Fondazione Verdeblu e consulenti del marketing. Il contest voluto dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu, con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza e in particolar modo ricercare tra i giovani talenti under 30 energie innovative nel processo di promozione, ha raccolto un totale di tredici elaborati. Le opere pervenute si sono dimostrate tutte originali, di alta qualità, ricche di fantasia e corrispondenti al claim Flower Mood, pertanto capaci di aumentare l’attrattiva verso la città di Bellaria Igea Marina. La graduatoria di merito finale, vede aggiudicarsi il primo premio a Jessica Bocca con la sua opera che sarà l’immagine ufficiale di “Bellaria Igea Marina Flower Mood”: simbolo dell’uomo e della natura che si fondono in un un’unica energia, come quella della primavera che pervade lo spirito con il desiderio di rinascita.

Secondi in classifica, il gruppo di Anina Maarad, Teresa Ricchi e Sonia Pazzini con la loro proposta grafica di una cartolina floreale piantata nella sabbia. Infine al terzo posto il gruppo di Lorenzo Mazzali e Sara Guazzarini con un’immagine tratta dalla commistione tra gli elementi dell’onda marina e le biglie che formano un bellissimo fiore! Il tema floreale è quindi stato capace di stimolare la creatività dei giovani partecipanti che hanno interpretato la propria città osservandola con sguardo fantasioso ed allegro proprio come intende presentarsi Bellaria Igea Marina in versione flower mood. “Con l’arrivo della primavera Bellaria Igea Marina prende energia dalla natura e torna a sbocciare come un bellissimo fiore; la città è pervasa da un’esplosione di colori, profumi e armonie gioiose” - spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, ripresentando il tema del Flower Mood. “In questa atmosfera floreale ci prepariamo ad accogliere nuove gemme: i tanti piccoli amici che tornano ogni anno a trovarsi, come in famiglia. Questa sensazione di rinascita e di leggerezza ci accompagnerà attraverso le stagioni: questo è il flower mood che i nostri giovani hanno colto appieno attraverso le loro opere grafiche”.