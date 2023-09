Benessere per tutta la famiglia sulla spiaggia, una camminata in occasione della Wellness Week

Voglia di praticare una sana attività all'aria aperta, direttamente sulla spiaggia di Rimini, condividendo le emozioni del momento con tutta la famiglia. E' questa la filosofia alla base di "Wellness walking for family", l'iniziativa che si terrà sulla spiaggia di Riminiterme il 23 settembre prossimo, in occasione della Wellness Week, la settimana di appuntamenti dedicati al movimento e alla promozione di stili di vita sani.

Dalle 9 alle 10,30 i partecipanti potranno cimentarsi in una camminata ludico/sportiva lungo l'arenile, in una location suggestiva e ricca di fascino come quella della spiaggia riminese. Ritrovo sulla spiaggia alle 9 registrazione partecipanti. A seguire avrà inizio la camminata sulla battigia che avrà una durata di un'ora circa. Al rientro esercizi di stretching. Partner dell’iniziativa il Caar (Centro Agroalimentare Riminese) che metterà a disposizione dei partecipanti la propria frutta per promuovere una corretta alimentazione. Ingresso libero senza prenotazione.