VIDEO - Buon Natale dal Bagnino d'Italia, al lavoro tre settimane per realizzare un maxi presepe

Il Bagnino d’Italia, al secolo Gabriele Pagliarani, ritira le infradito e invita tutti a casa sua per visitare il maxi presepe che ha realizzato. Per realizzarlo ci ha impiegato 3 settimane, con 9 ore di lavoro al giorno. L’installazione si può visitare di giorno e di sera a Santa Giustina di Rimini, in via Emilia Vecchia, al civico numero 8. “Anche quest’anno è giunto il momento di togliermi le infradito e di realizzare il presepe, è una cosa che mi appassiona sin da quando sono bambino e mi calo così nella realtà del Natale – racconta il Bagnino d’Italia -. Ho realizzato un presepe rurale, costruito con tutto materiale trovato nelle campagne del riminese. Si tratta di materiali semplici, come si facevano i presepi di una volta. Ci sono otto tipo di ghiaia, quattro tipi di sassi e oltre 250 statuine”. Allestiti anche una cascata e un laghetto con dentro pesci veri, inoltre muschio e legno in quantità. Il presepe costruito nel giardino copre un’area di 30 metri quadrati ed è alto fino a 3 metri.