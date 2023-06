Il calciatore riminese Mattia Zaccagni ha sposato Chiara Nasti, un matrimonio da sogno nella Capitale

C’è chi lo ha citato come il matrimonio dell’anno. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. Il sì è arrivato nel pomeriggio di martedì (20 giugno) a Roma, precisamente nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa in cui si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi. Già genitori del piccolo Thiago, nato otto mesi fa, l'influencer e il calciatore della Lazio originario di Bellaria Igea Marina si sono poi recati a Villa Miani, prestigiosa location sulla via Trionfale, per i festeggiamenti. Un centinaio gli invitati presenti.

Nasti e Zaccagni fanno coppia da due anni. Prima di incontrarlo, lei era legata a un altro calciatore: Nicolò Zaniolo. Ma l'amore per Mattia è stato più forte. La proposta di matrimonio vista mare è arrivata ad agosto, con lui che ha chiesto la mano di lei.

L’articolo completo su Today.it.