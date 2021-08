Canone Cosap, in spedizione i bollettini

Sono in spedizione i bollettini postali per il pagamento del canone Cosap, il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, con pagamento da effettuare entro il 25 settembre. Per ogni informazione e appuntamento chiamare gli uffici della Provincia 0541/716233 e 0541/716256 in orario d’ufficio o inviare mail a cosap@provincia.rimini.it. L’ufficio riceve esclusivamente previo appuntamento nella sede di via Dario Campana 64 a Rimini.