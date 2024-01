Grazie all’impegno di 15 amiche marignanesi, consegnate alla Caritas coperte da donare ai più bisognosi

L'associazione Col Sorriso a fine dicembre ha consegnato alla Caritas di San Giovanni in Marignano delle coperte di lana da donare alle persone in difficoltà.

"Tutte le coperte - sottolinea la Presidente Raffaella Rossi - sono realizzate a mano da un gruppetto di circa 15 amiche che noi chiamiamo affettuosamente "Ragazze Col Sorriso", perché lo sono veramente, sempre gioiose ed entusiaste. Tutte quante si sono rese disponibili alla realizzazione di questo importantissimo progetto, ognuna di loro ha messo a disposizione la propria manualità, la propria creatività, il proprio entusiasmo nel creare e realizzare coperte.

C'è chi si occupa del reperire il materiale ( filati, ferri, uncinetti, buste ecc.), chi si adopera a trasformare le varie matasse in gomitoli, unendo vari filati per poter raggiungere la pesantezza ottimale per sferruzzare e far sì che la coperta doni un certo tepore a chi la indosserà e proverà un caldo abbraccio.

È un vero e proprio gioco di squadra, per questo la singola coperta donata non è solo una semplice coperta ma tanto altro, ovvero: entusiasmo, condivisione, sensibilità, vicinanza, calore umano e tanto tanto amore per il prossimo. Tutto ciò fa bene al cuore di tutti".

Il ringraziamento di Caritas e Amministrazione

Il Presidente Caritas, Francesco Coppola, commosso da tanta partecipazione e solidarietà, ha ringraziato "ogni singola persona presente, ma anche chi non ha potuto essere presente a questo momento così emozionante, ricordando quanto sia preziosa ed importante questa opera solidale.

Il progetto ha continuità grazie a benefattori che hanno donato tutto il materiale necessario, per cui ringraziamo la famiglia Borgognoni, l' Angolo della Maglia, le sorelle Rossetti per aver donato tutte le buste per contenere ogni singola coperta e i tantissimi privati che silenziosamente hanno donato filati in termini di matasse di lana e parti di maglie dando così valore anche al riuso di materiali dandone nuova vita. Grazie di cuore a tutti."

Anche l'Amministrazione Comunale plaude a questo gesto di grande calore e valore umano: “Un bellissimo gesto che sta continuando nel tempo grazie alla generosità di persone che contribuiscono al bene della comunità e che ogni giorno si impegnano per sostenere chi si trova in difficoltà”.