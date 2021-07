Cartoon Club, gran ritorno in "green" per la kermesse dedicata al fumetto e ai film d'animazione

Oltre 300 film di animazione e cortometraggi provenienti da 50 Paesi, 5 mostre, 6 premi, tre grandi spettacoli, laboratori, stage, area scouting e l'immancabile 'sezione' dedicata interamente al fumetto e al mondo Cosplay, per 160.000 presenze collaudate nell'estate di Rimini. Dopo l'edizione ridotta e per lo più on-line dello scorso anno, per Cartoon Club Rimini il 2021 segna il gran ritorno nei numeri degli eventi in presenza e dei partecipanti, uniti dal filo conduttore di quest'anno che è il tema green della salvaguardia dell'ambiente. A presentare la 37esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di animazione del fumetto e games a Rimini, in programma dal 12 al 18 luglio, sono Sabrina Zanetti e Paolo Guiducci, incontrando la stampa, rispettivamente direttrice artistica e direttore organizzativo. "Sono 37 anni che il Cartoon festival va avanti, manifestazione terza per storia e longevità a Rimini, superata solo dalla Sagra musicale malatestiana e dal Meeting", sottolinea con orgoglio Zanetti. "Si tratta di un'esperienza che travalica l'evento estivo che trova il suo cuore a Rimini nel mese di luglio da 37 anni- prosegue- l'anno scorso abbiamo fatto una edizione ridotta per la pandemia, ma di quell'esperienza resta in eredità la formula mista di festival dal vivo e digitale, che è stata rinforzata con una piattaforma ad hoc per gli eventi e per la proiezione di oltre 300 film in concorso". Tema conduttore dell'edizione 2021 è quindi la salvaguardia dell'ambiente, "tematica attuale- prosegue- leit motiv a partire dal manifesto disegnato da Giuseppe Palumbo con uno dei suoi personaggi più famosi, Ramarro, che allontana la plastica dal pianeta terra". Tra le novità di quest'anno, la nuova location principale del festival in centro: San Giuliano e la Piazza sull'Acqua.

Resta poi piazzale Fellini in zona mare la location per la parte del festival legata al mondo Cosplay, Rimini Comix. Il calendario degli appuntamenti, concentrati in 4 giorni e tutti gratuiti, è ricchissimo. Due gli eventi 'clou' del festival, la serata di gala e la premiazione del 17 luglio alla Corte degli Agostiniani, con il maestro Vince Tempera che con le sue musiche omaggerà Luigi Albertelli, paroliere delle sigle dei cartoni da lui composte: Ufo Robot e Daitan 3, per citarne solo un paio. Mentre il 18 luglio, la serata organizzata dal Comune di Rimini è dedicata al ricordo di Carlo Alberto Rossi, con il concerto della Classic Swing orchestra dal titolo "I mille Ballon blu". Tra le premiazioni, i direttori anticipano la consegna del premio alla carriera ad Enzo d'Alò che sarà ospite della manifestazione. A lui sarà dedicata anche uno "Speciale" per i più piccoli, con la proiezione ogni sera di uno dei suoi film di animazione più noti nel cortile della Chiesta di Borgo San Giuliano: Pinocchio; Momo alla conquista del tempo; Pipì, pupù e Rosmarina; La gabbianella e il gatto. Non solo: venerdì 16 luglio alle 22.30 il Ponte di Tiberio si accenderà con un videomapping dal titolo "Il meraviglioso mondo di Enzo d'Alò a passeggio sul Ponte". Tra le cinque mostre, una dedicata "alle forze della natura", all'Augeo Art Space dal 12 al 31 luglio: 26 opere di 26 fumettisti e cartonisti, tra cui Bruno Bozzetto e Silver, per lo più inedite, sul tema della salvaguardia dell'ambiente. Quindi la mostra, organizzata in due sedi, in occasione dell'anniversario della morte del Sommo Poeta: "Nel mezzo del cammin di una vignetta. Dante a fumetti". Si terrà alla Sala delle Teche del Museo della Città, dal 13 al 31 luglio, e alla Rocca Malatestiana di Verucchio, dall'1 luglio al 5 ottobre. In entrame le location sarà possibile ammirare opere a fumetti ispirate alla Divina Commedia di autori di tutto il mondo.