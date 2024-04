Case dei personaggi illustri, il Museo Leo Amici apre le porte per mostrare le sue meraviglie

Sarà dedicata alle “Memorie in viaggio” la nuova edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile, che vedrà la partecipazione anche della Casa Museo Leo Amici situata al Lago di Monte Colombo di Rimini e curata dalla omonima Fondazione.



Un fine settimana in cui le Case Museo di tutta Italia apriranno le porte (più di 130 case distribuite in 17 regioni) e che, oltre alla Casa Museo Leo Amici, vede la partecipazione nel riminese, tra le altre, anche della Casa dei Mandorli di Tonino Guerra-Pennabilli, Casa Rossa di Alfredo Panzini-Bellaria Igea, "Un nido di passeri" casa studio Giulio Turci - Santarcangelo di Romagna.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria presieduta da Adriano Rigoli e Marco Capaccioli vice presidente, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Il tema di questa edizione è dedicato alle “Memorie in viaggio”.

Oggetti provenienti da tutto il mondo

Il “Museo sentito” situato all'interno della Casa Museo Leo Amici è già di per sé un raccoglitore di memorie in viaggio, poiché racchiude in gran parte oggetti provenienti da ogni parte del mondo, donati allo stesso Amici e da lui poi, utilizzati per donarli o metterli all’asta, effettuando raccolte fondi da destinare ad opere umanitarie o alla realizzazione del Piccolo paese fuori dal mondo. Le memorie in viaggio dello stesso Leo Amici sono presenti all’interno della Casa Museo, narrando un susseguirsi di incontri di condivisione, di esperienze, di trasmissione di valori di amicizia e di fratellanza, tali da costruire un filo unico di quella che è stata l’esperienza terrena del noto filantropo e autore del progetto del Lago di Monte Colombo.

Il programma della due giorni

Casa Museo Leo Amici - Lago di Monte Colombo, Montescudo Monte Colombo (RN) Telefono: 3662976864 Email: info@fondazioneleoamici.org - ingresso libero: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Programma: visione del filmato nella Casa Museo relativo alla vita dell'illustre, omaggio gratuito di materiale inerente ed inoltre visita guidata a: pannelli iconografici dei momenti principali della vita dell'illustre situati nell'adiacenze della Casa Museo, trattasi di sculture in bassorilievo in bronzo di alto valore artistico ed inoltre visita guidata all'attiguo Museo Leo Amici contenente testimonianze e ulteriore produzione audio video sulla vita del personaggio. Proiezione dell'opera teatrale "Accadde ad Allumiere”.