Al casello dell'autostrada tornano i souvenir a base di piadina. "E' il nostro grazie ai turisti in coda"

"Anche quest’anno vi diamo appuntamento al casello di Riccione. Con un semplice gesto, vogliamo ringraziare tutti i turisti che scelgono la nostra terra per trascorrere le vacanze, invitandoli a tornare presto", ha dichiarato Roberto Bugli, titolare di Riccione Piadina. Tutte le domeniche di luglio, dalle ore 16, lo staff di Riccione Piadina per il terzo anno consecutivo sarà presente al casello autostradale di Riccione per dire un grande "Ciao" ai turisti in coda che rientrano dalle loro vacanze estive in Romagna.

“L’anno scorso abbiamo distribuito circa 70 mila confezioni di Meraviglie, le nostre Mini Piadine: quest’anno abbiamo pensato in grande e ci sarà una gustosissima sorpresa firmata Riccione Piadina. Perché per noi la piadina è uno stato d'animo che porta con sé il calore e l'ospitalità della nostra terra”.

Riccione Piadina rinnova l'invito a visitare il Piadina Experience, un'esperienza multimediale, innovativa e sensoriale che vi farà immergere nella storia della piadina e vi farà scoprire le tradizioni, i sapori e le curiosità legate a questo simbolo della Romagna, per un viaggio unico e coinvolgente.