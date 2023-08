La catena di ristoranti giapponesi apre un nuovo locale, nel menù gli speciali roll dedicati alla musica

Dopo l’apertura del primo ristorante a Forlì nel dicembre del 2018 e il conseguente ampliamento a Cesena nel novembre del 2019, la catena di ristoranti giapponesi Sushi King è pronta a inaugurare il suo primo punto vendita a Rimini, in viale Carlo Zavagli 4. L’apertura avrà luogo lunedì 7 agosto, e il locale seguirà fin da subito gli orari previsti per tutti gli altri giorni, con disponibilità a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 17.30 alle 22.

L’idea vincente proposta da Sushi King, catena gestita da Zheng Bingcheng e Hu Huimin, è quella di inserire nel proprio menù una vasta scelta di vassoi, diverse combinazioni variegate di roll che permettono di assaggiare prodotti diversi e, soprattutto, di condividere l’esperienza del sushi. Resta comunque anche la possibilità di scegliere le più piccole box o di selezionare i propri roll preferiti dal menù consultabile online, con una vasta scelta di roll che va dai più classici nigiri agli elaborati special roll, passando per una sezione completamente vegetariana e per i nuovi roll speciali mensili dedicati alla musica. A fare da filo conduttore sono gli ingredienti di prima qualità utilizzati, lavorati seguendo la tradizione giapponese, e la filosofia che c’è alle spalle, quella della condivisione.

Sushi King propone sia a Forlì che a Cesena il servizio di delivery e quello di take-away. La sede di Rimini porterà invece per la prima volta - oltre ai servizi sopracitati - anche la novità della consumazione al tavolo, con la possibilità di gustare il proprio ordine comodamente nel nuovo locale.

“Lunedì 7 agosto comincia per noi un’avventura in una nuova città, Rimini, nella quale vogliamo portare non soltanto il gusto del buon sushi, ma anche un nuovo modo di viverlo e condividerlo grazie ai nostri vassoi. Non vediamo l’ora che il pubblico di Rimini possa assaggiare i nostri roll e gustarli da noi nel locale, a casa propria, in spiaggia oppure ovunque preferisca”.