La catena dei supermercati raddoppia e apre un secondo store in città, venderà 30 marche

Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, inaugura giovedì 27 luglio il secondo negozio a Rimini, in Via Circonvallazione Nuova 69, rafforzando la sua presenza sul territorio romagnolo e toccando l’importante traguardo dei 160 punti vendita aperti dal suo ingresso nel mercato nel 2018.

Con uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori e una superficie di 1.044 metri quadrati, il punto vendita, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 21 e la domenica dalle ore 8,30 alle 20,30, mette a disposizione dei clienti un parcheggio gratuito da 70 posti.

Grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo, Aldi offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart”, che permette ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità.

Il “Prezzo Aldi", alleato delle famiglie italiane, rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, espressa attraverso una virtuosa selezione di prodotti composta da circa 130 referenze di frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla stretta collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

L’apertura di Rimini consolida la presenza di Aldi in Emilia-Romagna, portando a quota 25 i punti vendita sul territorio, per un totale di 410 collaboratori nella regione. L’inaugurazione del negozio ha contribuito alla creazione di 6 nuove opportunità lavorative, al raggiungimento di 160 aperture complessive e 3.038 persone impiegate in Italia. Numeri che consolidano il piano di espansione nel Nord, portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.