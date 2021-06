I big della musica fanno cantare la "Regina": sul palco da Patti Smith al principe De Gregori

I grandi nomi della musica italiana e internazionale sono in arrivo a Cattolica per un'estate all'insegna dello spettacolo. E l'Arena della Regina è pronto ad aprire le porte ad artisti che hanno fatto la storia della musica, ma anche alla comicità. Il cartellone si apre a luglio e a dare il via ai concerti sono il 10 luglio il duo formato da Colapesce e DiMartino, idue cantautori siciliani presenatno uno show in cui suonano live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Grande attesa per il 14 luglio per l'arrivo della sacerdotessa del rock Patti Smith che fa il suo ritorno in Romagna, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Il 16 luglio, invece, la cantautrice forlivese Alice canta Battiato per un omaggio raffinato e poetico. A chiudere il mese di luglio sono invece i Jethro Tull, la band prog più amata in assoluto.

Agosto inaugura il 6 con il cantante Franco 126 che fappa con il suo tour "Multisala Premiere", seguito il 7 da Massimo Ranieri che calca le scene con “Sogno e son desto … oggi è un altro giorno” ,versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo leggero e sofisticato. Ranieri come sempre interpreta il triplice ruolo di cantante, attore e narratore ripercorrendo i suoi successi, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico. Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo singolo dell’artista, presentato a Sanremo, che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e arrangiato da Gino Vannelli.

L'estate prosegue a suon di risate con Pucci, atteso sul palco il 13 con il suo nuovo spettacolo "Il meglio di... Andrea Pucci. E dopo una serata tra sketch e battute torna protagonista la musica con Gigi D'Alessio in concerto con "Mani e voce", un live piano e voce il 14, seguito il 16 agosto d Antonello Venditti in scena con "Unplugged". In questi speciali concerti il cantautore ripercorrerà in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo repertorio. Gli appuntamenti continuano poi con il principe della musica Francesco De Gregori sul palco il 20 agosto. L'artista presenta al pubblico "De Gregori & Band Live - Greatest Hits", tour che, a partire da luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d'Italia all'aperto per proporre le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Il 21 agosto è la volta di Levante pronta a conquistare il pubblico con il tour "Dall'alba al tramonto", invece il gran finale è affidato a un cattolichino doc, Samuele Bersani, in concerto il 28 agosto con “Tour estemporaneo” che attraversa l’Italia e porta la musica di uno degli artisti più amati di sempre in un crocevia di suoni, tra le note e le storie dei suoi album precedenti e un piccolo assaggio, in una versione completamente nuova, di alcune sale di Cinema Samuele, il suo ultimo disco. Non un vero e proprio tour, ma tanti appuntamenti in location bellissime fatti e pensati per dare un segnale di reciproco incontro con il suo pubblico. Bersani sarà sul palco insieme a 5 musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria) con i quali ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani.

Tutti i concerti iniziano alle 21, ad eccezione di quello di Alice, in programma alle 21.30; apertura porte alle 20. Lo spettacolo di Pucci avrà inizio alle 21.30. Gli eventi sono organizzati secondo le misure anti covid-19 e il pubblico deve accedere all'Arena con obbligo di mascherina (non c'è invece obbligo di tampone negativo o di pass vaccinale). I concerti e gli spettacoli si svolgeranno con posti a sedere preassegnati, nel rispetto della distanza di almeno un metro tra gli spettatori (a meno che non siano abitualmente conviventi), con il numero massimo di 1000 ingressi all'aperto. Gli ingressi e le uscite saranno contingentati, con controllo della temperatura e gel disinfettante.

Per informazioni Pulp Live Concerti – 3290058054

Biglietti in vendita su: ciaotickets.com e ticketone.it