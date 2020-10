Un'imprenditrice sfida la crisi e apre uno spazio per dare voce ai talenti del Made in Italy

L’imprenditrice Claudia Gatti, con radici nel pesarese ma cattolichina d'azione da molti anni, ha avuto l'intuizione di dare voce a talenti e piccole realtà produttive made in Italy e offrire loro una maggiore visibilità internazionale, investendo in un progetto a sostegno della bellezza dello stile di vita all’italiana. Nasce così Myclah che si presenta come un contenitore di prodotti di livello, originali e spesso unici, selezionati per qualità, capacità di trasmettere la maestria e il know how italiano, senza tuttavia trascurare l’accessibilità economica della proposta.

Il sito si sviluppa come un portale al cui interno oltre all’e-shop è inserita una sezione dedicata alle start up artigiane e ai creativi che possono raccontarsi. Una redazione interna parla di viaggi, moda, life style, food e della bellezza #allitaliana. Proprio questo è il fil rouge che accompagna sui social il mondo Myclah. Claudia Gatti, ideatrice del progetto, ha un background nel commerciale moda e nell’avviamento di startup. Durante il lockdown, momento di profonda riflessione sullo stravolgimento degli scenari della moda, ha deciso di dar finalmente vita al suo sogno: lanciare un e-commerce specializzato in brand italiani, ricercati e artigianali. Da sempre, grazie al lavoro nell’ambito fashion, ha avuto la fortuna, negli anni, di conoscere creativi e realtà produttive straordinarie. Sostenitrice di giovani talenti e appassionata delle storie che si celano dietro ogni prodotto, intrise di qualità e tradizione ma anche di creatività innata, Claudia Gatti ha constatato quanto sia fondamentale per ognuna di queste realtà il proprio territorio e le proprie radici: all’interno di Myclah si dà particolare visibilità al rapporto tra prodotto e terra d’origine. Inoltre, il 90% dei brand presenti in questo primo lancio sono guidati da donne. Un grande orgoglio per Myclh, il cui team è tutto al femminile: “Ho trovato grandissima solidarietà da parte di tutte e uno scambio di energia che ogni giorno mi alimenta e mi dà forza”, conferma Claudia Gatti.

Tra i suoi progetti futuri anche la creazione di una mini collezione di abbigliamento e accessori. Per la prima campagna di lancio del progetto si ispira alla bellezza italiana e alla sua quotidianità. Scene di vita con un flair ironico chic che richiamano luoghi d’arte e di vacanza italiani. Gli scatti sono stati realizzati in un ex convento del ‘400, ora relais a Gradara, dal fotografo Vincenzo Traettino con la modella Claudia Capellini e il set designer realizzato da Mirna Casadei.