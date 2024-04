Per tre giorni la Regina diventa capitale dei fumetti, attesi Zerocalcare e i Tre Allegri Ragazzi Morti

Per tre giorni più uno Cattolica diventerà la capitale del fumetto. Torna infatti l'appuntamento con il Regina Fumetti Festival con la direzione artistica di Alessandro Baronciani. La manifestazione, che nel 2023 è stata realizzata quasi per scommessa, si presenta in questa seconda edizione ancora più ricca di iniziative, coinvolgendo i diversi contenitori culturali presenti in città. Sarà infatti un Festival diffuso, con appuntamenti al Teatro della Regina, alla Galleria Santa Croce, al Centro culturale polivalente, nella quasi totalità dei casi ad ingresso gratuito. Tanti eventi nell'evento in cui i fumetti diventeranno spettacoli, le lezioni saranno illustrate e i concerti disegnati.

Un lungo fine settimana che prenderà ufficialmente il via l'11 aprile 2024, con l'inaugurazione della mostra "Il giovane Paz" dedicata al genio di Andrea Pazienza, in programma alle 17.30 alla Galleria Comunale Santacroce. L'esposizione vuole essere un omaggio a uno degli artisti attualmente considerato tra i più innovativi e rappresentativi nel campo del fumetto italiano.

Regina Fumetti Festival: il programma

Giovedì 11 aprile saranno due le inaugurazioni che traghetteranno gli appassionati dei fumentti alla tre giorni del Festival: alle 17.30, alla Galleria Comunale Santacroce, sarà inaugurata la mostra "Il giovane Paz". Alle 19.30, invece, a Acqua Salata sarà inaugurata la mostra - affissione collettiva Le Colonne Delle Sirene, illustrate da Davide Toffolo, Ale Giorgini, Giorgia Annibalini, Elisa Menini, Luisa Torchio, Leonardo Mazzoli, Guido Brualdi, Alessandro Baronciani.

Il Festiva, invece partirà ufficialmente venerdì 12 aprile, alle 16.30, al Centro Culturale Polivalente, con “I Racconti dell’errore”, una lezione illustrata di Ale Giorgini, mentre alle 17.30, sarà il turno del lezione disegnata di Alberto Alpo Polita “Come ti faccio un festival a fumetti”. Alle 18.30, allo Snaporaz, di scena il reading di fumetti “Le lanterne di Momotaro” di Elisa Menini, che sarà seguito da aperitivo e firmacopie accompagnato dal Dj set di Cobra. Alle 20.30, il Teatro della Regina ospiterà l’Opening Act sulle Graphic novel di Dr. Pira. Alle 22, grandi protagonisti della serata, i Tre Allegri Ragazzi Morti che hanno scelto Cattolica come prima data del loro nuovo tour per festeggiare i 30 anni dell’ unica band nata dai fumetti. Sarà un concerto non solo da ascoltare, ma anche da vedere con i disegni dal vivo di Maicol & Mirco, Dr Pira, Elisa Menini, Joe1, Vaga, Ale Giorgini e Alessandro Baronciani.

Sabato 13, si ricomincia alla Biblioteca CCP dove alle 16.30 con “Bonvi, storia di un fumettista, delle Sturmtruppen e di un podcast” di Giulio D’Antona e Guido Brualdi ai disegni. Alle 17 la visita guidata Mostra di un Editore: J-Pop Manga insieme a Marco Schiavone. Poi si passa allo Snaporaz con il Reading di fumetti, alle 18.30, “Hai rubato anche tu questo disegno?” di Alessandro Ripane (aperitivo e firmacopie con Dj set Cobra). Clou della seconda giornata, al Teatro della Regina con l’opening act, alle 21, “10 anni di Sassi”, presentazione del libro disco disegnato della super cantautrice Maria Antonietta. E alle 22 su il sipario sullo spettacolo di Zerocalcare, “Sento le voci! Viaggio nel Calcaverse”.

Domenica 14, il Festival torna al Teatro della Regina dove, alle 17.30, saluta il pubblico della seconda edizione con la lezione illustrata “Dr. Neutron”, con Dario Bressanini e disegnata da Luca Bertelè.

La mostra "Il giovane Paz"

L'esposizione - curata da Milena Becci e Nicola Mattoscio, in collaborazione con Fondazione Pescarabruzzo e CLAP Museum - raccoglie alcuni dei lavori degli anni di formazione, importantissimi per tracciare il suo breve percorso artistico, tragicamente interrottosi nel 1988, tra i quali un disegno in cui ritrae i personaggi della galleria “Convergenze” inseriti nell’ambientazione dello stabilimento Corallo di Pescara.

Presente anche, tra gli altri, un dipinto realizzato in occasione della sua prima personale del 1975 dal titolo "Mentre l'occhio di Dio ti guarda, tu guardi la mia fidanzata? "

Il percorso continua, dopo gli anni pescaresi, con tavole e disegni realizzati tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, seguendo parte del suo cammino artistico. Tra queste un preliminare di copertina per la celebre rivista Frizzer n.3, pubblicata dall’editore Primo Carnera nel giugno del 1985, e il disegno eseguito da Pazienza per il suo celebre dipinto, sempre del 1985, esposto nella mostra collettiva AmoRoma.

L’ombra dell’erotismo, sempre viva nella produzione di Paz, chiuderà la visita in Galleria attraverso alcune delle tavole originali poi racchiuse nel volume Pazeroticus. Divertenti e dissacranti sono parte fondamentale della produzione di Andrea Pazienza e, lontane da qualsivoglia idea romantica, stabiliscono un’idea di bellezza e oscenità allo stesso tempo.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 giugno con un’apertura straordinaria durante le giornate del Regina Fumetti Festival (dal 12 al 14 aprile), dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.

Dal 19 aprile sarà aperta venerdì, sabato e domenica, ore 16-19.

Andrea Pazienza

Tra gli artisti più rappresentativi e innovativi del fumetto italiano, Andrea Pazienza cresce a San Severo. Il padre, pittore acquerellista, lo avvicina da piccolissimo al disegno e alla pittura. Si trasferisce a Pescara per frequentare il Liceo Artistico Misticoni, dove vive dal 1971 al 1974 e viene coinvolto nella Galleria d’arte contemporanea Convergenze, fulcro di artisti fondamentali dell’avanguardia italiana. Dopo il diploma, nel 1974 si trasferisce a Bologna per frequentare il DAMS. Vive gli anni della contestazione e del movimento bolognese del ’77 ed emerge come autore di culto quando comincia a pubblicare i suoi primi lavori sulle riviste di Fumetto italiane più importanti dell’epoca. Da Bologna la sua parabola di artista cresce e prosegue tra Roma e l’Emilia, arricchendosi delle sinergie instaurate con i principali artisti della scena fumettistica di quegli anni, coi quali anima le riviste-faro dell’underground e della controcultura italiana. Eclettico e onnivoro, sempre più famoso e ricercato, Pazienza disegna manifesti per il cinema e il teatro, scenografie e vestiti per la moda, copertine di dischi e pubblicità, affermandosi come protagonista ed epigono delle culture e dei linguaggi giovanili, e ricevendo stima e consensi da figure quali Sandro Pertini, Federico Fellini, Roberto Benigni e molti altri. Nel 1986 sposa Marina Comandini e con lei si trasferisce in Toscana fino alla prematura scomparsa a soli 33 anni.