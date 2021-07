Cattolica, turiste “fedelissime”: premiazione doppia ai bagni 30

Corry e Nancy sono le nuove turiste “fedelissime” della Regina dell’Adriatico. La consegna dell’attestato è avvenuta nei giorni scorsi con un momento di festa presso i bagni 30, da Sandro, che le due signore frequentano. Cornelia van der Poel, conosciuta da tutti come Corry, è una simpatica e splendida novantenne che arriva dall’Olanda e precisamente da Eindhoven. Sceglie Cattolica per le proprie vacanze da 62 anni, sino al 1999 ha soggiornato all’hotel Columbia e dal 2000 presso il Marconi.

Dal Belgio, da Anversa, arriva invece Nancy Vossen che mise piede a Cattolica per la prima volta all’età di due anni, nel 1965, con i sui genitori ospitati in famiglia da Andrea e Luciana Tonini. Le due fedelissime sono state segnalate dal signor Claudio Giulianini, anch’egli frequentante i bagni 30. “Sono persone squisite – spiega Giulianini - e talmente innamorate della nostra terra che dialogano perfettamente anche in italiano. La Corry, anzi, parla addirittura sei lingue”. A consegnare gli attestati e per un brindisi è arrivata l’Assessore al Turismo, Nicoletta Olivieri, che ha omaggiato le vacanziere con del materiale turistico. Corry e Nancy non hanno mancato di lasciarsi immortalare con la Olivieri prima di scambiarsi l'augurio di ritrovarsi la prossima stagione per proseguire ad incrementare gli anni di “fedeltà”.