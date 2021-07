Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Il Pagante e il mondo MTV sbarca all'Aquafan

In Piscina Onde show case, meet&greet e animazione con la coppia più amata del momento e alcuni protagonisti delle passate edizioni di Ex On The Beach Italia

L’autunno è ancora lontano per la terza stagione di Ex On The Beach Italia, in arrivo su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW). Ora c’è l’estate e i fan di MTV, il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia, sono attesi sulla collina di Riccione per una grande giornata di divertimento all’Aquafan di Riccione. Venerdì 23 luglio, tornano nel parco acquatico più famoso d’Europa alcuni protagonisti dello show di MTV, capitanati questa volta da una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che anche quest’anno avranno il compito di condurre la nuova stagione del programma, saranno accompagnati da Il Pagante, che tornerà all’Aquafan per presentare in Piscina Onde un vero e proprio show-case unico nell’appuntamento delle 14:30 il più atteso della giornata. Con loro anche alcuni protagonisti delle passate edizioni di Ex On The Beach Italia: Matteo Diamante, Renato Biancardi, Klea Marku e Fabiana Barra.

“La partnership con MTV è partita alla grande con l’inaugurazione del nuovo scivolo – dice Patrizia Leardini, AD Aquafan - e sta andando avanti con forza. I valori che ci accomunano con MTV sono tantissimi. Da sempre il nostro parco è punto di riferimento per brand nazionali e internazionali. Definire Aquafan solo un parco acquatico è riduttivo: rappresenta infatti il luogo ideale e di interesse da parte di media e marketing, l’osservatorio privilegiato di mode e tendenze, il luogo di lancio e di nascita di nuovi stili, con un focus particolare sulle nuove generazioni”.