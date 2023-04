Una cena dedicata a chi ama la cucina vegetariana, il costo del menù lo decide l’ospite

Giovedì 13 aprile, l’appuntamento da non perdere è nella splendida cornice dell'i-Fame Restaurant per una serata da

vivere e ricordare. Una location esclusiva, dove il mangiar bene è l’espressione più sincera dello Chef Daniele Succi, che in un elegante ristorante sul nuovo lungomare di Rimini, esprime il suo estro dedicandosi esclusivamente a ricette Vegetariane.

Qui l'amore per la tradizione lo si dimostra attraverso una selezione accurata di prodotti tipici della regione scelti in base alla stagionalità. Il tripudio di sapori che provengono dalla terra si abbina a una decisa proiezione verso il futuro, con ricette capaci di inventare accostamenti sempre nuovi e a volte insoliti. Così ogni piatto si trasforma, come per incanto, in un’esperienza da gustare.

Un Menù à la carte con preparazioni nuove e rivisitate, tra le quali scegliere in base ai propri gusti oppure facendosi consigliare dallo Chef, scegliendo gli abbinamenti che suggerisce nei menù degustazione. Il costo del menù lo decide l’ospite, a seconda di quello che preferisce.