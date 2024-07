Sorpresa al centro commerciale, tutti in fila per il maxi cappuccino: Rimini ha il suo Starbucks

In Emilia Romagna arriva il secondo Starbucks della regione e trova sede a Rimini. Una bella sorpresa per chi nella giornata di sabato (6 luglio) si è recato al centro commerciale Le Befane per la prima giornata di shopping, senza annunci roboanti ha già potuto trovare aperto il corner della celebre catena di caffetterie. Che Starbucks era in procinto di aprire a Rimini non era un segreto, dato che da tempo aveva pubblicato le inserzioni per la ricerca di personale. Il punto vendita si trova in una piazzetta del centro commerciale, un corner con tanto di tavolini che resterà aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 21. Si tratta, come detto, del secondo punto vendita in regione, dopo l’esordio a poca distanza dalle Due Torri di Bologna, in via d’Azeglio. Il gruppo Percassi, licenziatario unico di Starbucks in Italia dal 2018, ha già aperto oltre 35 negozi nel paese. E ora nell’offerta arriva anche Rimini. Con possibilità di take away e l’acquisto di maxi cappuccini e bevande che hanno reso celebre la catena internazionale.

Starbucks è una catena di caffetterie fondata negli Stati Uniti d’America nel 1971. Il primo locale Starbucks è stato aperto a Seattle, nel Washington, dai soci fondatori Gordon Bowker, Jerry Baldwin e Zev Siegl. Inizialmente, Starbucks si occupava esclusivamente della vendita di chicchi di caffè tostato e di attrezzature per la preparazione del caffè. Solo in seguito ha iniziato a offrire anche bevande a base di caffè e altre bevande calde e fredde, insieme a una selezione di snack e pasti leggeri. Starbucks opera principalmente attraverso la gestione diretta dei suoi locali, che sono diffusi in tutto il mondo sia attraverso l’apertura di nuove caffetterie sia attraverso accordi di franchising con partner locali.