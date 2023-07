Al centro commerciale arrivano i maxi schermi, sei Ledwall su misura con attività di intrattenimento

Novità ad alto impatto visivo ed emozionale per il centro commerciale Le Befane, con l’installazione di sei LEDwall su misura realizzati dal Gruppo Immedya, company specializzata in servizi di comunicazione digitali ed integrati.

Gli avveniristici impianti video sono stati posizionati in aree ad alta frequentazione, come la galleria centrale, la zona food, l’ingresso del supermercato e le vetrate frontali degli ascensori, offrendo così ai visitatori la possibilità di esplorare esperienze d’acquisto futuristiche e coinvolgenti.

L'installazione è stata messa in opera da squadre di tecnici, progettisti, installatori e creativi di Ytec, divisione del Gruppo Immedya specializzata da oltre 10 anni nel settore del digital signage, e la sua realizzazione si inserisce in un progetto di più largo respiro voluto dalla proprietà del centro commerciale, che con gli oltre 150 punti vendita plurimarca e il cinema Multiplex da 12 sale mira a consolidarsi come punto di riferimento sul territorio.

In rotazione sugli schermi digitali verranno trasmessi contenuti video in alta qualità e intrattenimento per tutti i visitatori, insieme ad una programmazione pubblicitaria gestita in esclusiva dal Gruppo Immedya per tramite della società partecipata Immedya Network srl, leader in Italia con il più grande network di Digital out-of-home nei centri commerciali, con 40 centri commerciali in esclusiva, oltre 300 impianti iconici e 100 clienti nazionali ed internazionali attivi e ricorrenti.

“Un ringraziamento speciale va al nostro team - spiega Roberto Cocca, CEO del Gruppo Immedya - ed al cliente che ha creduto fortemente nel nostro know-how. Con la domination realizzata abbiamo presidiato delle aree strategiche ad alta frequentazione con opere digital indubbiamente attrattive per il pubblico, in grado di proiettare il centro Le Befane e i suoi numerosi visitatori nel futuro della shopping experience”.