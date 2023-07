Sei in cerca dell'anima gemella? Arriva lo Speed Date, sei minuti per capire se scocca la scintilla

Riccione è nota per la sua vivace vita notturna e le sue spiagge, che la rendono la location perfetta per un evento estivo di Speed Dating, dove i single possono fare tante nuove conoscenze. Riccione è ricca di eventi in estate e questa volta si tratta dello Speed Dating.

Giusto in tempo per la bella stagione, lo Speed Dating ufficiale infatti torna nella Riviera Romagnola. Per chi è single è il modo ideale per conoscere nuove persone in un locale di qualità e magari trovare una persona speciale, in modo divertente e rilassato. L'evento serale a Riccione è dedicato a chi è in cerca di romanticismo, amicizia o anche solo di trovare nuovi amici in vacanza. Diventa così molto facile avere un appuntamento con qualcuno di nuovo: basta prenotarsi all'evento per divertirsi.

La serata di Speed Date si basa sul format importato in Italia nel 2003 da Vitadasingle.net. Uomini e donne single partecipanti si incontrano in appuntamenti di 6 minuti ciascuno e hanno l'opportunità di scoprire se scocca la scintilla, oppure no. Questo divertente Speed Date a Riccione si terrà giovedì 27 luglio, presso il lounge bar Brillo (vicino a Viale Ceccarini) e durerà circa un'ora e mezza, dalle 21.30 alle 23.00.

Fascia di età consigliata: 35-50 anni. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione anticipata online. Quota ridotta per chi si iscrive entro sabato 22 luglio. Per maggiori informazioni: https://www.speed-date.it/calendario-eventi-speeddate.