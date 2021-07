Che vita Fai? Uscito il nuovo singolo estivo del cantante Luca Urbinati

È uscito lunedì 5 Luglio il videoclip della canzone “Che vita fai?” di Luca Urbinati in arte Lux, un cantautore riminese di 27 anni che compone le sue canzoni accompagnandosi con la chitarra da ormai dieci anni. Il brano esce a seguito delle canzoni ConTe e Netflix due singoli che parlano della vita in pandemia, della distanza che si è avuto con le altre persone e della “nuova vita” che ci siamo trovati ad affrontare tra pareti di plexiglass e il telecomando sempre in mano pronto a far partire un nuovo episodio di una serie tv.

Lux ha sempre trattato di temi attuali anche importanti quali il problema dell'inquinamento e della plastica in mare come nella sua canzone A-Mare, non solo ha sempre portato in alto la città in cui vive menzionandola e raccontandola più volte nelle sue canzoni proprio come in questo ultimo singolo che racconta la vita di un riminese ma anche di un turista della riviera, un racconto ambientato sotto l'ombrellone tra cocktail, balli e feste e anche qualche concerto, insomma una canzone e un video che sprizza spensieratezza, gioia e divertimento da tutti i pori, il singolo non diverte solo ma fa riflettere anche sulla vita che possiamo permetterci qui nella zona e a questo proposito sorge il quesito “Ma che vita fai?”. Il brano lo si può reperire su Spotify mentre il video lo troviamo su YouTube sotto la pagina dell'artista “sono lux”.