Lo chef propone la magia delle erbe aromatiche, una cena show cooking dal menù prelibato

Mercoledì, 31 maggio, si torna a scoprire la magia delle erbe aromatiche con una cena show cooking indimenticabile presso i-FAME Restaurant. Le postazioni show cooking esterne permetteranno di assistere alla preparazione dal vivo degli antipasti, dei primi, dei secondi e dei dessert, tutti preparati con cura e attenzione.

Special partner: Erbe Aromatiche Pesaresi, che sarà presente durante la serata per raccontare i segreti delle erbe aromatiche utilizzate dallo Chef Daniele Succi. Non solo buon cibo ma anche ottima musica dal vivo, che accompagnerà la serata per regalare un'esperienza sensoriale completa. A partire da 55 euro per persona con acque e degustazione di vini del territorio offerti.

Per informazioni e prenotazioni: chiamare al numero 0541 309671 o messaggio su WhatsApp al numero 335 1849350.