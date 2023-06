Gli chef stellati si ritrovano al Grand Hotel per una cena speciale dai contorni di un film felliniano

E’ da sempre l’appuntamento più elegante e atteso dell’estate. Si tratta dell’Ouverture de la Terrasse, la cena in terrazza del Grand Hotel di Rimini, che inaugura così le sue serate in abito da sera dell’estate 2023. “L’apertura della terrazza è uno dei momenti più magici della stagione turistica – racconta Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels -. Quest’anno il tema non poteva che essere il gusto, per sottolineare una volta di più quando la magia, il bello e il fascino italiano e internazionale appartengano al Grand Hotel di Rimini”.

Appuntamento dunque martedì 27 giugno, nella Terrazza del Grand Hotel con la cena a buffet dedicata al cinquantesimo anniversario di Amarcord, pellicola iconica del Maestro Fellini. La serata sarà ispirata ai sapori romagnoli, con la partecipazione dei grandi chef stellati.

A tingere i contorni della scena di un film felliniano, sarà la mano del pittore Agim Sulay, che a partire dal giardino smeraldo, regalerà itineranti suggestioni in immagini per omaggiare l’indimenticato regista, offrendo un’anteprima della mostra che aprirà le porte il prossimo 21 luglio nelle sale storiche del Grand Hotel.

Completeranno il quadro le note di Francesco Filizzola e la sua band, e gli intermezzi dello Show Ballet Milano, per celebrare anche in musica il genio del maestro simbolo della Romagna nel mondo, e inaugurare la nuova stagione costellata di imperdibili appuntamenti.

Gli Chef protagonisti della serata: Claudio di Bernardo (Ristorante La Dolce Vita – Grand Hotel Rimini), Gregorio Grippo (La Buca – Cesenatico), Riccardo Agostini (Il Piastrino – Pennabilli), Mariano Guardianelli (Abocar – Rimini), Gianpaolo Raschi (Guido 1946 - Rimini), Stefano Ciotti (Nostrano – Pesaro), Alberto Faccani (Ristorante Magnolia – Longiano), Giuseppe Gasperoni (Osteria Povero Diavolo – Montebello), Fabio Rossi (Ristorante Gente di Mare – Cattolica), Roberto Rinaldini (Rinaldini Pastry – Rimini), Davide di Fabio (Dalla Gioconda – Gabbicce Monte).

Il costo è di 110.00 euro. Telefono: 0541 56000.