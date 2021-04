Ciak in città, la più importante tv tedesca produce il film "Rimini": via ai casting

Rimini sarà il titolo e il set di un film per la più importante tv tedesca. Da metà aprile a metà maggio approda sul territorio una produzione targata Ard Degeto che porterà sotto i riflettori delle telecamere tedesche la città. Il lungomare e il porto canale saranno sfondo e scenario di una storia che nasce a Rimini negli anni ‘60 per riportare tutti i protagonisti da Monaco verso il luogo dove tutto ebbe inizio.

La produzione arriva a Rimini grazie al lavoro fatto dall'Emilia-Romagna Film Commission, prima con la LieblingsFilmProduktions nel 2020 allo European Film Market di Berlino e poi con Viola Film per gli aspetti esecutivi della produzione. Prosegue l'impegno della Regione Emilia-Romagna nell'attirare produzioni nazionali ed internazionali, attraverso il Fondo audiovisivo e la grande collaborazione degli enti locali, con una stupenda risposta del territorio romagnolo, protagonista di molte opere recenti.

"Rimini è lieta di accogliere una importante produzione che avrà come titolo l’aspetto più identitario che la caratterizza, il suo stesso nome – commenta il sindaco Andrea Gnassi. Un’occasione importante per tornare sotto i riflettori e mostrare quello che abbiamo fatto e stiamo facendo sulla nostra città, il parco del mare, i contenitori culturali, la qualità urbana diffusa, la riga blu di mare, in un momento molto delicato come quello che stiamo vivendo e che vede tutto il nostro territorio impegnato a promuovere la nostra destinazione verso il mercato estero di prossimità più importante per noi, che è da sempre il mercato tedesco. Quello più vicino e anche più nel nostro cuore da sempre."

La trama

Protagonista del film è Helmut Ortel che si trova di fronte alle rovine della sua vita: dopo la morte di sua moglie Josefine, trova una lettera in cui apprende che sua figlia potrebbe avere un altro padre. Insieme ai suoi amici Peter ed Edgar torna a Rimini, dove è stata posta la prima pietra del suo matrimonio. All'epoca in vacanza insieme negli anni '60, quando anche Helmut e Josefine diventarono una coppia. Lì vuole affrontare il suo presunto avversario e impedire a sua figlia di scoprire la verità. Il viaggio si trasforma presto in una prova della loro amicizia e capovolge la loro vita.

A interpretare Helmut sarà Karl Fischer, attore intenso di cinema e televisione, accompagnato da un cast importante tra cui Rainer Bock e Magdalena Stolze.

Ciak in città

Da metà aprile e per un mese la troupe sarà impegnata a girare scene anche nella vecchia pescheria e in piazza Cavour, ma non mancheranno altre incursioni in centro storico, così come all’interno di luoghi pubblici e svariate attività commerciali.

I casting

Per la realizzazione del film la produzione Viola film per Liebligsfilm apre i casting per ruoli generici e figurazioni speciali, preferibilmente residenti a Rimini e dintorni. Si ricercano uomini e donne di tutti i tipi dai 18 ai 70 anni. Il lavoro, di una o più giornate, a seconda delle disponibilità ed esigenze, sarà retribuito regolarmente come da contratto nazionale. Le riprese si svolgeranno a Rimini tra aprile e maggio 2021. Rispettando le misure anti Covid i casting si svolgeranno online.

Per inoltrare la candidatura link: https://form.jotform.com/210853698591064