Al cinema con Fabio De Luigi, l'attore sarà in sala a Rimini e Riccione per l'esordio di "50km all'ora"

Al cinema con Fabio De Luigi. E’ tutto pronto per l’esordio in sala di “50km all’ora”, l’ultimo lavoro del regista-attore di Santarcangelo di Romagna che vedrà al suo fianco Stefano Accorsi e Paolo Cevoli. Giovedì (4 gennaio), nella giornata d’esordio del nuovo film, De Luigi sarà in visita nei cinema riminesi: appuntamento alle 20,30 al Cinepalace di Riccione e alle 22 al Multiplex Giometti delle Befane. Ottime le prenotazioni dei posti, con la pellicola che sarà poi trasmessa nei giorni successivi: il 4 invece oltre a vedere il film, sarà possibile salutare direttamente di persona Fabio De Luigi per foto e autografi ricordo.

IL FILM - Fabio De Luigi torna al cinema insieme a Stefano Accorsi

Il nuovo film, distribuito da Eagle Pictures, si intitola “50 km all’ora” e sarà la rivisitazione italiana di "25 km/h", film tedesco di Sony Pictures International Production, campione d'incassi nel 2018. La commedia racconterà il viaggio di due fratelli, a bordo di due motorini scassati, attraverso la loro terra e i loro sentimenti. Un tuffo nel passato per ricostruire nel presente un legame andato perduto.

Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai, il film è una produzione Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions ed è un’opera realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.