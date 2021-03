Cinquemila fiori per Rimini: "Vinceranno la bellezza e la primavera"

Un simbolo di rinascita, bellezza e condivisione. Un progetto che guarda alla ripartenza all'insegna della primavera, dei fiori e dei colori. Si chiama "Cinquemila fiori per la città" (#cinquemilafioriperlacittà!) ed è l'iniziativa lanciata dalla manifestazione Giardini d’Autore grazie al contributo dell’Azienda Agricola Raziel, specializzata nella produzione di bulbi da fiore. E proprio sabato vengono consegnati cinquemila bulbi di tulipani a tutti i residenti del Borgo, alle attività e ai negozi che avranno il compito di prendersene cura contribuendo a far fiorire un intero quartiere della città in attesa della prossima edizione di Giardini d’Autore in programma dal 14 al 16 maggio alla Piazza Sull’Acqua Ponte di Tiberio, Borgo San Giuliano.

I bulbi come simbolo di rinascita, di attesa, di pazienza e di cura verso qualcosa che regalerà una nuova primavera. Un’iniziativa che vede la collaborazione di un quartiere che si attiva e riunisce attraverso le “buone pratiche” e la cura del verde. Un progetto in collaborazione con le attività del Borgo San Giuliano, il gruppo Ci.vi.Vo. Farm Borg e Società de Borg.