Conclusi i lavori, al posto del supermercato inaugura un maxi store di moda ed elettrodomestici

Dopo mesi di ristrutturazioni e opere di ammodernamento, apre il prossimo 22 giugno, “M&Z Market”. Il nuovo punto vendita prende il posto della ex Conad di via Abbazia a Morciano di Romagna. Io store conterrà un grande assortimento di moda, casalinghi, elettronica e tempo libero. Il nuovo Market nasce come punto vendita per tutta la famiglia e con prezzi convenienti tutto l’anno. Come recita il suo slogan: “Buongiorno Convenienza!”, proprio perché ogni giorno dell’anno è un buon giorno per fare acquisti a tutta convenienza.