Concorso "Il Gelato di Bruno Fabbri", nella competizione premiata una gelateria di Misano

Si è appena conclusa l'11esima Edizione del "Concorso e Borsa di Studio Il Gelato di Bruno Fabbri" e quest'anno è stato tutto incentrato sul fantastico mondo del "Cioccolato Fondente". I bravissimi gelatieri si sono sfidati presso il Centro di Formazione iTalenti di Rimini presso Dulca Srl. Oltre a essere una competizione tra gelatieri, questo evento è un'opportunità speciale per gli studenti degli istituti alberghieri, che hanno l’opportunità di imparare l'arte del gelato artigianale direttamente sul campo.

Presenti in giuria il Maestro Gelatiere Maurizio Paci nella funzione di Presidente, Francesco Vecchi (gelatiere), Sara Guida (marketing Leagel), Azzurra Gasperini (cuoca e instagrammer), Chiara Zammarchi e Marco Fienga (Team Sigep). Ecco i nomi dei professionisti saliti sul podio: primo classificato Fabrizio Guerrini de "La Casa del Gelato" di Castiglione di Cervia, secondo Emy Basile dell’”Officina del Gusto" di Misano e terzo Veselyn Vasilev de "Il Gelatino" di Cesena.

Andrea Bosio della Gelateria Maxi di Montescudo si è aggiudicato il Premio "Fuori Concorso" per la sua creatività straordinaria. Un sentito ringraziamento a Iceteam 1927, Leagel, Ken Foods, Eurovo, Belcolade il cui supporto è stato fondamentale per la buona riuscita della manifestazione. “Credo che concorsi come “Il Gelato di Bruno Fabbri”, dedicati ai maestri gelatieri di domani, siano fondamentali per l’arricchimento professionale dell’intera categoria - anticipa Valentina Sorgente, Exhibition Manager Sigep – Noi di Sigep, la cui 45esima edizione si terrà dal 20 al 24 gennaio prossimi alla fiera di Rimini – crediamo molto nella formazione, nel confronto fra saperi, e non a caso la manifestazione è diventata punto di riferimento per il mondo del foodservice dolce, con oltre 1.200 brand espositori e un’area espositiva di più di 129mila mq: sarà vetrina delle eccellenze legate alle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato”.