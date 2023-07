Ogni giorno consegnano la posta sul lungomare, le foto delle portalettere spopolano sui social

C’è anche il lungomare di Riccione ritratto nelle fotografie dei portalettere che consegnano la corrispondenza e i pacchi ai cittadini lungo la riviera Adriatica. La località marina è quest’anno tra le spiagge più belle d’Italia per l’eccellenza delle acque di balneazione che rispettano rigorosi parametri di sostenibilità ambientale e sociale. Raffaella Gaudenzi e Selena percorrono quotidianamente le strade della frizzante cittadina.

“Sono una portalettere neoassunta e lavoro presso il Centro distribuzione di Riccione da novembre 2022. È per me motivo di grande orgoglio far parte di Poste Italiane, - racconta Raffaella Gaudenzi - amo il mio lavoro e mi sento una privilegiata a svolgere il mio servizio di recapito a Riccione, che è una delle città più conosciute e amate dai turisti di tutta Europa, località che da sempre si distingue per l’accoglienza, la qualità dei servizi, il divertimento, la cucina, la bellezza dei territori che la circondano e ora anche per la qualità delle acque che lambiscono una delle spiagge più attrezzate di tutta la Romagna”.

Insieme ai portalettere di Riccione, nei prossimi giorni sul canale Instagram di Poste Italiane e al TGPoste verranno pubblicati altri scatti da Riccione e da altri comuni della provincia di Rimini e del territorio romagnolo tra le spiagge più suggestive d’Italia.