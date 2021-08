Contributo ministeriale di 200mila euro per ammodernare la scuola a Pennabilli

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato un contributo di 200mila euro al Comune di Pennabilli per la messa in sicurezza e adeguamento di spazi

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato un contributo di 200mila euro al Comune di Pennabilli per la messa in sicurezza e adeguamento di spazi, ambienti e aule adibiti ad uso didattico per l’anno scolastico 2021/2022. Commenta il sindaco Mauro Giannini di cercare: "Continua impeterrita la lotta per reperire finanziamenti necessari al territorio. Abbiamo già individuato, in accordo con la Dirigenza Scolastica, gli interventi da attuare. Affideremo al più presto i lavori poiché dovranno terminare entro la fine dell’anno”.