Coriano è sempre più green: attive altre quattro colonnine di ricarica per i mezzi elettrici

A seguito dell’accordo siglato con il Comune di Coriano, EnelX ha installato nel comune di Coriano 4 colonne di ricarica per automezzi a trazione elettrica ed ibrida, che si aggiungono a quella già presente nel parcheggio di via San Patrignano, di fronte all’ingresso della comunità. Una colonnina è stata posizionata a Coriano vicino al parcheggio del cimitero, un’altra a Sant’Andrea in Besanigo presso il parcheggio adiacente il centro commerciale in via della Repubblica e 2 ad Ospedaletto, una presso il parcheggio sulla strada provinciale nelle vicinanze del Bar Sun e supermecato Despar e l’altra nel parcheggio di piazza O’Brian. Le colonnine sono accessibili 24 ore su 24.

"Negli ultimi anni il mercato delle auto elettriche e ibride è in continua espansione - afferma Anna Pazzaglia, assessore all’Ambiente - Sempre più automobilisti prestano attenzione alla riduzione di emissioni e acquistano mezzi che riducono l'inquinamento. Grazie a Enel X abbiamo nel territorio comunale le colonnine per la ricarica di questo tipo di vetture, potenziando così la mobilità eco-sostenibile, per una migliore qualità della vita e tutela del territorio, per il bene di tutti".