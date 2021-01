Coriano presenta le sue "Terre": avanti con il turismo e le eccellenze

Il Comune di Coriano ha presentato mercoledì in diretta live streaming di “Terre di Coriano”, il portale web realizzato a completamento della prima fase di un articolato piano di promozione e valorizzazione del territorio che passa attraverso strumenti di comunicazione e azioni di marketing strategico. Lo ha presentato il sindaco Domenica Spinelli con l’assessore all’ambiente, turismo e valorizzazione del territorio Anna Pazzaglia insieme all’agenzia di comunicazione Audio Tre di Rimini che ha vinto il bando.

Il portale, dinamico e in continua evoluzione, contiene tutta una serie di informazioni utili al viaggiatore: itinerari artistici e paesaggistici, curiosità, tipicità ed eccellenze, eventi in programma. Ma soprattutto contiene l’offerta di servizi e prodotti, che si sviluppa nelle sezioni dedicate all’ospitalità, chiamata “Alloggiare” e all’enogastronomia, chiamata “Gustare”, con la presentazione di tutte le aziende aderenti al progetto, consultabili nelle pagine dedicate alle singole aziende con scheda specifica e sezione contatti. Particolare attenzione è stata riservata alla fruibilità mediante dispositivi mobile e all’interazione con il pubblico attraverso l’iscrizione alla newsletter che permette di essere aggiornati su offerte, eventi e news.

Durante la diretta è intervenuto anche il presidente della Pro Loco Coriano Fabio Cavola, sarà la proloco a farsi carico, dell’aggiornamento del sito e dell’inserimento delle nuove schede degli operatori. "Il portale completa gli strumenti di comunicazione partiti con la creazione del brand “Terre di Coriano” e si presta oggi a diventare il punto di riferimento per chi desidera scoprire, da turista o da estimatore, le realtà che contraddistinguono questa terra. E questo è uno degli obiettivi di questo portale: essere un contenitore prestigioso nel quale coesistono le anime eccellenti delle terre di Coriano", afferma Anna Pazzaglia.

Il sindaco Domenica Spinelli ha sottolineato come sia stato realizzato un ulteriore ed importante passo per la valorizzazione del territorio e delle splendide attività che qui vivono e producono. Da Sindaco in questo momento credo sia centrale mettere in campo ogni azione e strumento o per riattivare l’economia locale. Questo territorio ha enormi potenzialità e dobbiamo fare di tutto per ripartire al più presto".