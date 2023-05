Alla corte di Iginio Massari, il pasticcere romagnolo è tra gli ambasciatori delle eccellenze italiane

A settant’anni dalla prima apertura della pasticceria di famiglia Paolo Staccoli ha raggiunto un ulteriore traguardo: entrare nella prestigiosa associazione professionale di alta pasticceria Apei. “Far oggi parte dell’associazione Apei come “Ambasciatore Pasticcere” dell’eccellenza dolciaria italiana e quindi rappresentare le oltre 17.000 pasticcerie italiane è per me motivo di orgoglio ed anche un grande onore perché mi permette di esser a contatto sempre più con colleghi con i quali confrontarmi e dai quali continuare ad avere nuovi stimoli e conoscenze perché non si finisce mai di imparare”, queste le parole di Paolo Staccoli durante la cerimonia di entrata nell’associazione “Apei”.

Apei “Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana” raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce; fondata dal celebre maestro pasticcere Iginio Massari il cui motto è “Ricerca la perfezione e non smettere mai”. Anche Paolo Staccoli non si stanca mai di conoscere, imparare, sperimentare; per questo viaggia spesso in Italia ed all’estero per apprendere e confrontarsi con i suoi colleghi e più volte oltre oceano per approfondire il sapere sul “Cibo degli Dei”, ossia il cacao che diventerà cioccolato.

La vera passione per il suo lavoro ha portato Paolo nel 2022 ad ampliare il locale di Cattolica con un grande spazio dedicato alla cioccolateria e a inaugurare “la Fabbrica di Cioccolato” per creare il cioccolato così detto “Bean to Bar” ossia “dal Seme alla Tavoletta”: un sogno diventato realtà. In tal modo Paolo ha la possibilità di controllare l’intero processo di produzione dalla piantagione al cioccolatino finito per creare “il cioccolato Staccoli” che così risulta davvero unico. E con questo sperimentare e realizzare nuove ricette esclusive e legate al territorio.