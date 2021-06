Cuochi, vignaioli e produttori insieme per un trionfo di "sapori e saperi"

Torna l'appuntamento con due manifestazioni consolidate e oramai punto di riferimento non solo locale e regionale, ma nazionale e internazionale, due format inediti e innovativi che vedono al timone il patron. Fausto Fratti. Romagnolo doc, Fratti ha trasformato i lunghi mesi di chiusure e restrizioni del Covid in idee e progetti e con la sua ‘Scorticata Eventi’ apre il sipario su un fitto cartellone di appuntamenti articolato in quattro direttrici che rispondono ai nomi "La Fiducia è nei sogni", "Spessore!", "Come Nomadi nei Borghi" e "Scorticata. La Collina dei Piaceri".

"La fase complicata e incerta che sta attraversando il mondo della ristorazione ci spinge a ripensare esperienze e idee maturate negli anni scorsi e ad allargare lo sguardo - racconta Fratti - Vogliamo connettere e compattare in alcune linee-guida forti l’obiettivo di rilancio dell’eno-gastronomia romagnola. Dalle colline alle campagne, dai borghi alla città, la Romagna che produce e seduce con la cucina e i suoi prodotti si risveglia dal letargo post-pandemia ed idea, progetta, organizza, accoglie con la professionalità e il calore, la passione e la visione che cresce e matura fra tanti cuochi, produttori, vignaioli del nostro territorio".

“Il piacere di ritrovarli e ritrovarsi in un calendario di appuntamenti che li connette in una rete di buon-gusto, bellezza e ospitalità è il motore di “La fiducia è nei sogni” mosaico di serate che si snoda da giugno ad ottobre, con una incursione metropolitana della Romagna a Roma e Milano che seguirà i cinque appuntamenti “a casa dei cuochi” nei cinque ristoranti stellati della provincia di Rimini e San Marino e le tre “merende in vigna al tramonto con vignaioli e produttori”. E’ il nostro tributo al risveglio di un mondo, quello della ristorazione-enogastronomia, italiana e romagnola, capace di regalare momenti di piacere e convivialità, godendo splendidi panorami, sorseggiando un buon vino, gratificando occhi e palato con piatti intriganti e gustosi, apprezzando salumi, formaggi e pane prodotto da mani capaci e sapienti, nella cornice di contesti e paesaggi piacevoli, accoglienti, di grande cura e atmosfera, al mare come nell’entroterra, in città come in collina”.

Spessore “torna a casa”

Dopo l’esperienza itinerante da ambasciatori della Romagna nel resto d’Italia che nel 2020 ha visto tre tappe fra Catanzaro, Telese e Roma prima del nuovo stop per Covid che ha costretto a saltare l’Abruzzo e il gran finale riminese al Grand Hotel, per la sua nona edizione “Spessore” torna in Romagna. “Si svolgerà martedì 22 e mercoledì 23 giugno nell’incantevole scenario di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, dove una cinquantina fra i migliori cuochi d’Italia regaleranno un’esperienza unica fatta di contaminazione e condivisione in due giornate immerse nella poesia, con la possibilità di godere anche di visite guidate a tema” ancora Fratti.

Scorticata – La Collina dei Piaceri

Costretta a fermarsi a causa della pandemia da Coronavirus dopo ben 19 edizioni consecutivi, fra il 28 e il 30 luglio ritorna anche Scorticata – La Collina dei Piaceri che, con il payoff 'E quindi uscimmo a riveder le stelle' omaggia il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri creando un suggestivo paesaggio luminoso per le contrade del borgo dove sarà possibile degustare ottimi piatti e prodotti.

Chiosa Fratti: "La formula dell’edizione 2021seleziona e qualifica la rosa dei partecipanti. I protagonisti sono produttori diretti, affinatori, vignaioli e cuochi. Una cerchia riccamente rappresentativa della migliore cucina del territorio più qualche eccellente fedele ospite, che darà vita nelle tre serate, ad un ristorante a cielo aperto, con proposte gastronomiche e idee cucinate dal vivo, in grado di appagare il vasto e curioso pubblico che da oltre 20 anni anima la festa. Musica itinerante, socialità e atmosfere accattivanti completeranno un’offerta unica".