Debutta la prima Big Bench della provincia di Rimini, si potrà raggiungere a piedi o in Mtb

Venerdì 11 agosto a Serra di Sopra un appuntamento molto significativo per la cittadinanza montefiorese. Alle 19, alla presenza dell'amministrazione comunale, si terrà infatti l'inaugurazione della prima Big Bench della provincia di Rimini. L'iniziativa si inserisce nel Big Bench Community Project, un progetto che mira a dare voce all'artigianato locale, alle strutture per la ricezione turistica e alla bellezza del luogo tramite l’installazione di una struttura di richiamo quale la panchina gigante, che permette di valorizzare il panorama, insediandola su un sentiero immerso in un’atmosfera bucolica e naturalistica. Il tutto nasce dal sogno di Silvia Pangrazi, assessora del Comune di Montefiore Conca, Italo Berardi e Mauro Riceci, volontari Cai della provincia di Rimini, in collaborazione con Malatempora Aps e BoraNera Sailing Team Asd.

Ritrovo alle 17.30 in piazza della Libertà, da dove partirà una passeggiata lungo il sentiero Cai 019 con la partecipazione di una guida naturalistica fino ad arrivare alla Big Bench. Dopo il saluto del Sindaco Filippo Sica e delle istituzioni, aperitivo e musica con i Beteljeuse e i Rain Taylor per ammirare insieme il tramonto dalla grande panchina.

La Big Bench #310MontefioreConca è raggiungibile solo a piedi o Mtb attraverso il sentiero Cai 043A. E' possibile lasciare l'auto su via Forca e seguire le indicazioni che porteranno direttamente alla Grande Panchina lungo un agevole sentiero di circa 700 metri adatto anche a famiglie con bambini oppure impostando le coordinate 43.888162 - 12.625524 località Serra di Sopra. Le persone con ridotte capacità motorie possono raggiungere la Panchina da via Serra di Sopra. Si consiglia di portare una torcia per il ritorno in autonomia, in notturna.