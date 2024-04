A cena con l'intruso e se lo sveli, vinci un premio. Una serata in stile Commissario Maigret

Una serata all'insegna della buona cucina, del buon vino e con un tocco di mistero da svelare. La curiosa iniziativa nasce dell'idea di Chef Luca Racis e Simona Saragoni, giovani e intraprendenti proprietari del ristorante riminese Il Gatto sull’Albicocco. Si tratta di una "proposta di grande e speciale convivialità - dice Chef Racis - che vede l’abbinamento tra menù dedicato e 5 etichette, tra le quali l’ntruso della serata".

Ma quali vini e piatti potranno trovare i 10 fortunati che si siederanno attorno ad un magnifico tavolo Imperiale?

"Serviremo ai nostri ospiti commensali 5 declinazioni di Pinot Nero - Maso Martis Rose 2018, Zemmer 2012, Castello della Sala Antinori 2013, Castello di Fosini 2015 e, naturalmente, l’Intruso - accompagnandoli a snack di benvenuto, Sgombro, rosole, olio di alghe, Lasagnetta alle radici, Zavarda, ragù di cinghiale homemade, stracchino, Lepre, pan brioche, pera affumicata e, per finire, piccola pasticceria."

Come si svolgerà la serata?

"Gli ospiti de Il Gatto sull’Albicocco - spiega Chef Racis -, introdotti nella degustazione da Riccardo Agostini - già Patron dell’Enoteca del Teatro di Rimini ed oggi direttore commerciale di Flaminia Bevande - e Simona Saragoni - dell’Associazione Noi di Sala - potranno, vestendo i panni dei raffinati assaggiatori in stile Commissario Maigret, svelare il nome della quinta etichetta - l’Intruso - aggiudicandosi un premio a sorpresa."

E se a indovinare sarà più d’uno?

"Beh, allora l’investigazione si farà ancora più emozionante: chiederemo l’annata. E qualora non bastasse, dato che il vincitore sarà sempre uno solo, andremo più in dettaglio, chiedendo il nome della cantina. Edmondo De Amicis scriveva: 'Il vino aggiunge un sorriso all’amicizia ed una scintilla all’amore'. Del resto, in Romagna, come in molte altre regioni d’Italia, il vino è una faccenda seria: è storia, è passione, è gioia, fa parte della nostra identità”.

La serata de #ilsalottodelvino, si svolgerà venerdì 12 aprile. Il costo a persona di questo appuntamento è di 90 euro. La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0541.336641 o inviando un messaggio su WhatsApp al 333.4755915.