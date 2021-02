Donna, famiglia, lezioni di vita: tre incontri con il gruppo di lettura "Leggermente"

Il gruppo lettura Leggermente della Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano ha programmato le prossime tre serate di incontro per parlare di libri e letture. In occasione dell’ultimo evento, per favorire la partecipazione, si è infatti pensato di promuovere più appuntamenti in un calendario articolato organizzato in incontri mensili. Gli incontri si svolgeranno di giovedì sera alle 20.30 e per il momento saranno online tramite la piattaforma meet al link https://meet.google.com/ume-ioec-zpi. Se le condizioni lo permetteranno verrà data successiva comunicazione dello svolgimento degli incontri in presenza. Gli incontri sono l’occasione per parlare di libri e lettura in un clima familiare e amichevole, aperto a tutti. Chi partecipa può avere letto o meno i libri argomento della discussione.

Ogni incontro è legato ad una tematica che viene approfondita tramite il ricorso ai libri selezionati o ad altri approfondimenti dei componenti del gruppo. L’obiettivo è quello di arricchirsi con il pensiero dell’altro, ritrovando il piacere di parlare di lettura e letteratura e riscoprendone così il valore terapeutico, in un incontro in cui conta soprattutto la piacevolezza dello stare insieme e la condivisione di storie e racconti. Gli incontri vengono definiti dal gruppo in maniera democratica e condivisa e partendo da tematiche e o da singoli titoli, creando poi gli abbinamenti ed i percorsi creativi.

Il gruppo, composto da circa 15 membri, è coordinato da Gilberto Ciavatta, referente per la Biblioteca. La scelta per gli incontri 2020/2021 è quella di selezionare libri disponibili in Biblioteca o in procinto di essere acquistati.

Il calendario

Giovedì 25 febbraio ore 20.30

Tema: Condizione femminile e lotta per l’emancipazione rispetto alla relazione amorosa

Libri: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen; Espiazione di Ian Mc Ewan; Jane Eyre di Charlotte Bronte

Giovedì 25 marzo ore 20.30

Tema: Le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare a scuola e nella vita

Libri: Diario di scuola di Pennac; Lezioni di volo e di atterraggio di Vecchioni; Un'odissea. Un padre, un figlio e un'epopea di Daniel Mendelsohn

Giovedì 29 aprilre ore 20.30

Tema: La famiglia del ‘900

Libri: L’Albatro di Simona Lo Iacono; Prima di noi di Giorgio Fontana; Il tempo invecchia in fretta di Antonio Tabucchi

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per info: Biblioteca comunale 0541.828157 e biblio@marignano.net