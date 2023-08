Dopo un mese è stato trovato Jaime: il gatto 'turista' che aveva viaggiato da Rimini a Chieti

Jaime torna a casa: dopo un mese di ricerche mai interrotte il gatto che un mese fa era arrivato a Chieti da Rimini viaggiando nel vano motore dell’auto di due giovani, dove si era nascosto, domenica (7 agosto) è stato finalmente trovato e recuperato. La storia è raccontata in un articolo di ChietiToday a firma Stefania Ortolano.

Il micio, rimasto illeso dopo un viaggio di circa 300 chilometri, era arrivato a Colle dell’Ara e poi aveva vagato per le periferie della città. Più volte era stato avvistato in via Masci e ieri, in zona Pietragrossa, due ragazzi sono riusciti a rintracciarlo e a metterlo al sicuro. Ora Jaime dopo un mese di fuga e peripezie è al sicuro a casa di una concittadina e tutti coloro che avevano seguito e partecipato alle ricerche possono tirare un sospiro di sollievo per il micio, divenuto protagonista ignaro di una appassionata e mai interrotta attività di ricerca che aveva unito le due città. Per lui, era stata offerta anche una ricompensa di mille euro. In mattinata il suo padrone da Rimini andrà a prendere Jaime.