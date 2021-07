Due giorni di divertimento al Misano World Circuit per Jorge Lorenzo

Il campione spagnolo è ritornato in pista a Misano World Circuit da testimonial del marchio di moto elettriche Super Soco, partner di MWC. La #VmotoSocoRace, all’interno dell’evento ProDay, patrocinato dai main sponsor Vmoto Soco Group e Zard, ha celebrato l’apertura del punto vendita ufficiale Super Soco alla MWC Square, appena inaugurata e già punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, compresi i mezzi elettrici. Jorge Lorenzo ha provato alcuni dei modelli Super Soco durante il giro del tracciato effettuato insieme ai due fortunati vincitori della lotteria organizzata sui suoi canali social. La giornata di martedì 13 luglio ha visto il pluricampione spagnolo tornare a indossare la tuta in pelle per unirsi alla #VmotoSocoRace in compagnia di altri grandi nomi del motociclismo: Michele Pirro, Dario Marchetti, Marco Lucchinelli e Massimo Roccoli.