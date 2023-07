Durante il Tim Summer Hits il cantante scende dal palco e bacia una fan, il colpo di scena diventa virale

Un fuori programma? O era tutto studiato a tavolino? Sono stati davvero in tanti a chiederselo, tant’è che ben presto è diventato tra i giovani il tema più chiacchierato al termine della Notte Rosa. Durante le riprese dal Tim Summer Hits, in piazzale Fellini a Rimini, è successo che il cantante Federico Rossi, dopo essere sceso dal palco, ha improvvisato un duetto con una ragazza che era in prima fila al concerto e alla fine ha deciso di baciarla sulle labbra. Un bacio che ha lasciato davvero tutti sorpresi, tant’è che anche Andrea Delogu subito dopo il gesto e al termine della canzone ha chiesto delucidazioni sul colpo di scena. Il fuoriprogramma è accaduto durante l’ultima serata del Tim Summer Hits.

Federico Rossi ha spiccato il volo come uno dei componenti del duo musicale Benji e Fede. È nato a Modena il 22 febbraio 1994. L'amico, anch'egli di Modena, è Benjamin Mascolo. Dal 17 febbraio 2020 il duo ha annunciato la separazione, essendo intenzionati a intraprendere un percorso artistico come artisti solisti.

Tra i fan c’è subito chi ha dubitato che il bacio fosse una scena tutta organizzata. Anche perché la ragazza che era in prima fila ad ascoltare il concerto era in pratica l’unica che in quel momento non stava registrando con il cellulare l’arrivo tra il pubblico del cantante. Fatto sta che l’identità della ragazza baciata davanti a migliaia di persone, tra un filo di imbarazzo e tanto stupore, resta al momento senza identità. Un colpo di fulmine? O tutto definito a tavolino? Intanto le immagini continuano a spopolare sul web. E da Rimini non mancano i gossip.