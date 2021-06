Enzo Mondini è il nuovo "ambasciatore" di Riccione: "In città mi chiamano tutti per nome"

Da 30 anni è un fedele turista della zona 100 di Alfredo Corazza, premiato dall'assessore al Turismo Stefano Caldari per la sua assidua frequentazione della Perla Verde

Riccione ha un nuovo Ambasciatore nel Mondo, Enzo Mondini, 75 anni, di Reggiolo (Reggio Emilia) da 30 è un fedele turista della zona 100 di Riccione di Alfredo Corazza. Enzo è stato premiato dall'assessore al Turismo Stefano Caldari per la sua assidua amicizia con la Perla Verde. "Oggi farò incornicia la pergamena che l'assessore mi ha donato - racconta -. Riccione mi fa bene al cuore e alla salute. Quando arrivo tutti mi chiamano per nome e mi fanno capire che là da voi mi volete bene". Enzo si concede con un gruppo di anziani due vacanze l'anno, a giugno e a settembre, neanche a dirlo sempre a Riccione. Quest'anno però c'è la sorella e la nipote gli hanno fatto un regalo enorme. "Mi hanno detto che tornerò a Riccione dal primo agosto al 19 settembre - ride Enzo mentre assapora già il ritorno in Riviera -. Sarò all'hotel Kursaal, prima con la famiglia poi verranno anche i miei amici".