Fabio De Luigi torna al cinema insieme a Stefano Accorsi, due fratelli in viaggio a "50 km all'ora"

Fabio De Luigi torna al cinema e lo farà con al suo fianco Stefano Accorsi. Ma non solo: dato che con loro ci sarà anche Paolo Cevoli. Promette scintille e divertimento la nuova commedia/road movie che uscirà nei cinema a partire dal prossimo 4 gennaio. Il nuovo film, distribuito da Eagle Pictures, si intitola “50 km all’ora” e sarà la rivisitazione italiana di "25 km/h", film tedesco di Sony Pictures International Production, campione d'incassi nel 2018. La commedia racconterà il viaggio di due fratelli, a bordo di due motorini scassati, attraverso la loro terra e i loro sentimenti. Un tuffo nel passato per ricostruire nel presente un legame andato perduto.

Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai, il film è una produzione Colorado Film in associazione con Sony Pictures International Productions ed è un’opera realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. In collaborazione con Prime. Nel cast anche Elisa Di Eusanio, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza, Miriam Previati, con la partecipazione di Beatrice Schiros, Stefano Vito, Paolo Cevoli, Alessandro Haber, con la partecipazione straordinaria di Marina Massironi e con Simone Baldasseroni. La sceneggiatura è firmata da Fabio De Luigi insieme a Giovanni Bognetti.

Sinossi

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia-Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare e amarsi di nuovo.

De Luigi: “Una storia congelata nel tempo”

Con queste parole Fabio De Luigi racconta il suo ultimo lavoro: “Mi affascinava l’idea di raccontare come una famiglia sgangherata, “smontata” dagli eventi, trovasse il modo di ricostruirsi attraverso tappe di un viaggio decisamente improbabile”. E nel film ci sarà tanto anche del territorio regionale, girato in Emilia Romagna: “Paesaggi dell’Appennino Emiliano-Romagnolo: fiumi, dighe e pianure prima; la costa Adriatica dalle saline ai pedalò poi, diventano anch’essi protagonisti della storia; così come i due vecchi motorini – veri e propri costumi di scena – diventano rappresentazione eloquente dei caratteri di Rocco e Guido: sobrio ed essenziale il primo; smargiasso ed estroverso il secondo”.

In conclusione De Luigi racconta come: “50 Km All’Ora è film contemporaneo che racconta una storia congelata nel tempo. Ambienti, luce, costumi e colonna sonora sono funzionali all’idea di restituire allo spettatore il sapore degli negli anni in cui questo viaggio si sarebbe dovuto compiere: gli anni 80”.