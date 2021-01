"Fellini Calls", successo per la tre giorni dedicata al regista premio Oscar

Un esperimento riuscito, un format che l'amministrazione comunale di Rimini pensa già di replicare, le tre giornate di “Fellini Calls”, il talk organizzato dalla Cineteca del Comune di Rimini per festeggiare il 101° compleanno della nascita di Federico Fellini e trasmesso in streaming sulle diverse piattaforme della Cineteca e sul sito della webradio, Officina Rimini Arte.

A partire da mercoledì scorso, per tre pomeriggi consecutivi, si sono succeduti oltre venti ospiti, tra direttori di festival, giornalisti ed esperti, chiamati a raccolta dalla Cineteca del Comune di Rimini per esplorare gli infiniti aspetti del lavoro, della personalità e delle passioni del grande regista riminese. Dalle 6 ore di diretta, rese possibili dall’assistenza tecnica del Laboratorio aperto Rimini Tiberio, sono emersi interessanti spunti di riflessione in particolare sull’eredità del cinema di Fellini e sul Museo che sarà inaugurato nei prossimi mesi a Rimini.

Complessivamente le tre giornate hanno raccolto circa 4.000 visualizzazioni solo sulle due pagine facebook della Cineteca Comunale con oltre 300 interazioni tra like, commenti e condivisioni, mentre sul canale youtube della Cineteca Comunale le visualizzazioni sono state oltre 250; in particolar modo, sulla pagina “Federico Fellini”, gestita dalla Cineteca Comune e seguita da quasi 70.000 persone, molta è stata la partecipazione dall’estero. La prima giornata ha visto il contributo di Laura Delli Colli che, in qualità di conduttrice, ha stimolato le riflessioni, i racconti e i ricordi di Vincenzo Mollica, Antonio Monda, Cristina Battocletti, Oscar Iarussi e Francesca Fabbri Fellini, di cui è stata trasmessa una clip del corto “La Fellinette”. La seconda giornata, condotta da Jonathan Giustini, ha visto la partecipazione di Alessandra Levantesi, Stefano Francia di Celle, Gianfranco Angelucci, Andrea Minuz, Pino e Rossella Farinotti e Alessandro Carrera. Nell’ultimo pomeriggio, invece, è stato Roy Menarini a orchestrare gli interventi di Bruno Roberti, Marco Bertozzi, Rosita Copioli, Piera Detassis, Paolo di Paolo, Frank Burke, Cinzia Carnevali, Angelo Battistini e Federico Grandesso.

E’ possibile rivedere le registrazioni dei talk sulla pagina facebook della Cineteca di Rimini.