Ferragosto all'Aquafan con Rudy Zerbi. A sorpresa arrivano Sangiovanni, Madame, Deddy

“Aquafan è un mito per tantissime persone. La cosa bella è che una volta che vieni qui, vuoi sempre tornare. Anche Gerry Scotti qualche giorno fa me l’ha detto. Vorrebbe presto organizzarsi per tornare. Aquafan è la nostra grande famiglia”. Rudy Zerbi saluta così il ‘popolo’ della Piscina Onde il giorno di Ferragosto, insieme a Franky Chiappinelli e Giada D’Auria i due presentatori di Aquafan. Zerbi ha deciso di festeggiare parte del suo Ferragosto proprio nella sua casa estiva, l’Aquafan di Riccione, dove ogni giorno dal lunedì al sabato trasmette su Radio Deejay (dalle 10 alle 13). Sul palco della Piscina Onde, alle 14.30, ha condotto l’Onda Sonora, l’appuntamento più atteso delle giornate del parco acquatico. E’ qui che ogni giorno viene scelta una persona dal pubblico in acqua per suonare la campana che dà il via alle onde. Ieri a scegliere è stato proprio Rudy: Samay Michelle Aura, di appena due anni e mezzo, ha avuto l’onore di salire sul palco con mamma Maria De Lourdes e il fratello maggiore Nicolò. La famiglia è di Terni. Mamma Maria racconta: “Aquafan non manca mai come tappa fissa dell’estate. Io ci vengo dal 1994 e naturalmente ci porto i miei figli. Sono un’appassionata”. La piccola Samay con tanto di maglietta ‘Oggi la campana la suono io’, ha potuto far divertire centinaia di persone.

Il lungo fine settimana di festeggiamenti è partito sabato con l’arrivo a sorpresa, intorno alle 18, di Sangiovanni, Madame e Deddy negli studios di Aquafan, per l’intervista con Chicco Giuliani su Radio Deejay, prima del concerto in piazzale Roma, a Riccione, di Deejay on Stage. Decine le persone che si sono fermate per poter fare un selfie o anche solo salutare gli artisti. Per Sangiovanni è stata la prima volta in Aquafan: “Sembra davvero bellissimo con tutti questi scivoli. Tornerò presto a provarli”.

A concedersi invece qualche discesa, Deddy, altro cantante dell’edizione 2021 di Amici. Con il costume da bagnino ha voluto provare Black Hole, Kamikaze, Extreme e M280. “Conosco Aquafan da tempo. Ci sono venuto anche l’anno scorso quando non ero ad Amici _ confida Deddy _ Quest’anno tutto è cambiato e mi fa davvero strano essere qui in una veste diversa. Sto lavorando al nuovo disco e proprio oggi (sabato) esce il mio nuovo singolo. Cosa posso dire di Aquafan? E’ un parco stupendo. Il nuovo scivolo M280 è super adrenalinico”.