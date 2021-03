Un divertente gioco per festeggiare i "papà" con una sfida ai fornelli e un premio

Nel giorno dedicato a san Giuseppe, il 19 marzo, si celebra la tradizionale Festa del papà, una giornata da vivere con gioia in famiglia anche attraverso piccoli ma simpatici gesti. Come quello pensato per venerdì da Le Befane Shopping Centre di Rimini che promuove Bab-Box, l'iniziativa dedicata a tutti i papà e ai loro figli, piccoli o grandi che siano.

Un gioco semplice e divertente. Il primo passo è mandare un messaggino WhatsApp al numero 351 642 5242 indicando nel testo lo sport preferito del papà; quindi è possibile ritirare la propria Bab-Box all’infopoint de Le Befane. A questo punto, il divertimento e la creatività si sposta in cucina: tutti ai fornelli. Bisogna preparare infatti, assieme al proprio papà, la speciale ricetta con gli ingredienti posti all’interno della Bab-Box. Gli chef hanno finito il proprio capolavoro? Allora è il momento di postare la foto finale del piatto cucinato su Facebook e Instagram, taggando Le Befane Shopping Centre. E poi via al ritiro del premio. Da lunedì prossimo per tutti i partecipanti presso l'infopoint sarà in regalo una gift card Le Befane da 5 Euro.